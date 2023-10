Nederlands vliegtuig Defensie naar Libanon vanwege situatie Israël

Mart de Kruif, oud-commandant der landstrijdkrachten, laat aan RTL Nieuws weten dat het sturen van dit vliegtuig een 'voorzorgsmaatregel is'. "Vanaf hier duurt het zo'n 5 uur voordat je met een Hercules in Libanon bent. Als je daar in de regio nu al een transportvliegtuig hebt staan, kun je snel reageren mocht het nodig zijn."

'Ter preventie'

Mocht de situatie in Libanon verslechteren, kan hierdoor ambassadepersoneel snel geëvacueerd worden, vertelt De Kruif. "Het is dus puur ter preventie."

Vanochtend zijn raketten vanuit Libanon afgevuurd op Israël. Zeker één persoon is om het leven gekomen bij de aanval op de Israëlische plaats Shtula. Een gebied van ongeveer vier kilometer in het noorden van Israël rond de grens met Libanon is afgesloten. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.