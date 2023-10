Na schok rond RKC-keeper nu wel een dode door botsing: experts adviseren helm

13-jarige keeper overleden

Dat een keeper komt te overlijden, gebeurt dus zelfs ook. Afgelopen weekend in Den Bosch, maar ook in september 2018 in het Gelderse Heerenberg. Een 13-jarig keepertje raakte toen bewusteloos na een botsing met een tegenstander. Nadat zijn ademhaling stokte, overleed hij.

Matser zou niet weten waarom we geen helm opzetten. "Het is altijd better safe than sorry. Keepers lopen risico." Tegen voetballers die vinden dat ze het niet nodig hebben, zou hij willen zeggen: "Dat zeg je over autogordels ook niet. Als je daadwerkelijk elke dag het letsel ziet, krijg je hier toch een ander idee over."