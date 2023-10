'Eindbaas' Piet S. krijgt 17 jaar cel voor drugshandel en witwassen

De man, die een decennialange reputatie heeft in de onderwereld, was volgens de rechtbank de baas van een organisatie die verantwoordelijk was voor het ontvangen en versturen van allerlei soorten drugs.

'Dikke Piet'

"Hij kon zich meten met de top van de Nederlandse drugswereld", zo zei de rechtbank. Justitie wilde hem eerder geen 'godfather' noemen, maar wel een 'eindbaas'.