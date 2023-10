Van Ooijen woest op overtreders online verkoop vapes: boetes omhoog

Wat is een vape?

Een vape, ook wel een e-sigaret genoemd, is een klein apparaatje dat een vloeistof verhit. Die vloeistof bevat meestal nicotine, propyleenglycol, plantaardige glycerine en smaakstoffen. Bij vapen wordt, in tegenstelling tot het roken van sigaretten, geen tabak verbrand.

De meeste vapes bevatten nicotinezouten, deze zouten worden toegevoegd voor een minder scherpe smaak in de keel en om de nicotine makkelijker opneembaar te maken in het lichaam. Door het verhitten wordt de vloeistof in de vape omgezet in damp. Die wordt door de gebruiker direct ingeademd.

Er zijn navulbare vapes, maar op dit moment zijn vooral wegwerpvapes populair: dit is een e-sigaret die vooraf al is opgeladen en daarnaast al gevuld is met 2 milliliter vloeistof. De wegwerpvape is te koop voor zo'n 5 tot 8 euro per stuk. Elke vape is anders, maar veel vapes zijn na ongeveer 600 hijsjes op en komen daarna in de prullenbak terecht.