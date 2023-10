Hoe AZ-Legia volledig uit de hand liep: 'Hooligans pakten wapenstokken en pepperspray van ME af'

Dat de twee spelers zouden worden aangehouden is ook vooraf besproken met de politie, zegt hoofdofficier van justitie Digna van Boetzelaer. "In de Poolse media wordt het beeld geschetst dat spelers het slachtoffer waren van optreden van de ME, maar dit is geenszins het geval. Het waren de spelers die geweld gebruikten. Een aanhouding is een zwaar middel, dit doet de politie niet zonder reden. Zeker niet bij spelers na een internationale wedstrijd."

Wat is er gebeurd

Volgens de politie hebben de twee spelers - Josué Pesqueira en Radovan Pankov - personeel van AZ dusdanig verwond dat er medische zorg nodig was. De spelers waren gefrustreerd omdat zij het stadion niet konden verlaten. De supporters van Poolse club vertrokken precies op dat moment, en dus moesten enkele spelers even wachten.