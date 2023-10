Auto's, tankstations, en wat niet meer: spoor van vernieling door Den Bosch

Volgens de politie heeft een persoon met een voorwerp vernielingen aangericht. Dat beeld bevestigt een medewerker van de BP aan de Sint-Theunislaan. Hij zag rond 06.00 uur dat er iemand kwam aangefietst. "Voordat ik het doorhad waren er ruiten ingetikt. Ik besteedde er niet te veel aandacht aan, er komen wel vaker types voorbij. Pas later had ik door wat er was gebeurd."

Ingeslagen ruiten

In de wijk De Rompert is ook flink huisgehouden, vertellen buurtbewoners tegen het Brabants Dagblad. "Toen ik vanochtend de hond ging uitlaten en richting het winkelcentrum liep, zag ik meerdere ingeslagen ruiten. En ik wilde er geld gaan pinnen, maar ook de automaat was volledig vernield", zegt iemand.