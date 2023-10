Onrust bij AZ krijgt flinke staart: zelfs Poolse premier bemoeit zich ermee

Premier Morawiecki wil duidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Jabloński zegt te willen onderzoeken of de Nederlandse politie de wet heeft overtreden in hoe ze met Poolse fans zijn omgegaan. Over concrete gevallen laat Jabloński zich niet uit.

'Hij moet naar zijn eigen club kijken'

Jablonski roept 'al onze burgers tegen wie ongepast optreden van de diensten heeft plaatsgevonden' op zich te melden bij het Poolse consulaat. Als voorbeelden noemt hij onder meer willekeurige aanhoudingen en het tegenhouden van mensen omdat ze Pools spreken.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz noemt de ongeregeldheden 'pure armoe'. De kritiek van de Poolse premier wuift ze weg. "Ik heb liever dat hij eerst even naar zijn eigen club kijkt."