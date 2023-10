Vrijwel geen hoop meer op overlevenden bootongeluk Dinteloord: vermoedelijk 3 doden

Een ongeluk met een boot die vanmiddag is omgeslagen in het Volkerak bij Dinteloord heeft vermoedelijk drie mensen het leven gekost. Eén lichaam is vanmiddag uit het water gehaald; de hulpdiensten gaan ervan uit dat de twee mensen die nog worden vermist niet meer in leven zijn. Rond 20.00 uur is de reddingsactie omgezet in een bergingsactie.

Aangezien het donker is geworden, is besloten om over te gaan op een bergingsactie. "De hulpdiensten zijn niet ineens weg en ze blijven voorlopig nog zoeken, maar dan niet meer naar gewonden maar naar lichamen", legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uit. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie komt vanavond ter plaatse om te ondersteunen bij de bergingsactie. Ook forensische rechercheurs zijn opgeroepen. Plezierbootje Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat het om een plezierbootje waarmee gevist werd (kaartje: zie onder). De hulpdiensten waren in grote getale aanwezig om de opvarenden te zoeken. Meerdere helikopters, duikvaartuigen, de kustwacht, Rijkswaterstaat, politie en de brandweer waren ter plaatse. De hulpdiensten zijn inmiddels begonnen met het afschalen van de inzet. Een vierde persoon is in goede gezondheid aangetroffen. Hij sprak volgens een woordvoerder Duits. Over zijn identiteit is verder niets bekendgemaakt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Hulpdiensten bij het Volkerak in Dinteloord, waar een bootje is omgeslagen. © ANP