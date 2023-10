Veel doemscenario's, maar dit gaat er wél goed op klimaatgebied

Dat is op zich positief, maar echt blij moeten we er niet van worden. "Het lijkt te stabiliseren op een heel hoog niveau", zegt KNMI-klimaatwetenschapper Bart Verheggen. "Maar het wordt wel gezien als signaal dat mondiaal klimaatbeleid z'n vruchten af begint te werpen. De sterk stijgende trend lijkt wel een beetje te zijn omgebogen."

Van Aalst onderschrijft die gedachte. Hij refereert aan de vier klimaatscenario's die werden gepresenteerd in een uitgebreid rapport. "We kunnen het hoogste scenario niet uitsluiten, maar het is niet meer het meest waarschijnlijke. Het is niet meer de best guess van business as usual."

Hernieuwbare energie

Voorzichtige woorden van beide wetenschappers, want het kan ook nog altijd zo zijn dat de stijgende trend in broeikasgassen toch weer wordt teruggevonden. "Denk aan het smelten van permafrost (permanent bevroren grond, red). Dat kan veel broeikasgassen in de lucht brengen. Dat zit nu niet in de modellen", zegt Van Aalst. En Verheggen: "Het is nu echt zaak om de uitstoot naar beneden te brengen."