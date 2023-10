50 graden in Nederland? Kan, maar hóeft niet: KNMI komt met vier klimaatscenario's

Blijft de uitstoot hoog zoals nu het geval is? "Dan zal het in 2100 om het jaar 40 graden worden, en stijgt het aantal tropische dagen tot 35 per jaar, in plaats van de 5, zoals het nu in een gemiddeld jaar is", zegt onderzoeker Karin van der Wiel van het KNMI.

Sterven aan hitte

Een ander gevolg daarvan is dat er meer mensen zullen overlijden door de hitte. Op dit moment sterven in Nederland meer mensen door aan kou gerelateerde klachten. Dat zal omdraaien, als de klimaatverandering doorzet zoals dat nu gaande is.