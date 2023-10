15 maanden cel voor ouders die baby in container achterlieten: 'Daad is niet te bevatten'

De 'containerbaby' werd gevonden toen de politie op 21 februari 2021 een melding kreeg van huilgeluiden afkomstig uit een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost. Hulpdiensten troffen daar uiteindelijk een meisje van nog geen dag oud aan in een gele boodschappentas.

Wisten dat baby nog leefde

De politie kwam de ouders op het spoor via een kassabon die nog in de boodschappentas zat. Ze meldden zich drie dagen na de vondst zelf bij de politie. De ouders van de baby verklaarden toen dat ze dachten dat het kindje dood was, na een bevalling in het park. Maar uit appgesprekken en telefoongegevens bleek later dat ze wel degelijk wisten dat het kindje nog leefde, zei de rechter vandaag.

Met het meisje dat in de ondergrondse afvalcontainer werd gevonden gaat het naar omstandigheden goed. Ze is inmiddels ruim 2,5 jaar oud en staat onder gezag van Jeugdbescherming.

Andere baby begraven

Later bleek dat de ouders in december 2019 ook al een baby hadden gekregen. Dit keer werd de baby gedood en begraven, concludeerde de rechter vandaag. Dit bleek onder andere uit appverkeer: "Als je naar het ziekenhuis gaat, zal het kind blijven leven", appten de ouders naar elkaar. De rechter zei daarover: "Het was duidelijk dat het kindje zeer ongewenst was. Het kindje leefde bij geboorte en is na geboorte gedood, met voorbedachten rade."