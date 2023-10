Artsen slaan alarm na groot vape-onderzoek: veel jonge gebruikers

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel jongeren een vape niet alleen een keer uitprobeerden, maar ook structureel gingen gebruiken. Ruim 10 procent van alle jongeren (12 tot en met 25 jaar) zei namelijk elke maand te vapen, 2 procent deed het dagelijks.

En dat betekent volgens Croes dat een verslaving op de loer ligt. "In de vapes die op de markt zijn in Nederland zitten gigantische nicotineconcentraties, het is daarom al snel verslavend. In veel vapes zitten nicotinezouten, dat is een vorm van nicotine die niet scherp is in de keel en razendsnel in de hersenen aankomt waardoor je niet merkt dat je nicotine opneemt. Hierdoor kun je ook heel makkelijk een nicotinevergiftiging oplopen. Dan worden jongeren draaierig, duizelig en in het ergste geval kunnen ze daar een epileptische aanval van krijgen."

Daarnaast stelt het Trimbos Instituut dat vapen 'vaak een opstapje is naar het gewone roken'.

'Steeds vaker jongeren in ziekenhuis'

RTL Nieuws sprak gisteren nog met de 19-jarige Tieme, die in het ziekenhuis terechtkwam door overmatig vapen. Hij had ernstige longschade opgelopen, iets wat we volgens Croes vaker kunnen gaan zien. "We verwachten dat jongeren met ernstige ademhalingsproblemen steeds vaker in het ziekenhuis zullen komen, daar zijn allerlei wetenschappelijke aanwijzingen voor."

Bekijk hier hoe Tieme door het vapen in het ziekenhuis belandde: