Familie doodgeschoten Marlous en Romy: 'Zwart gat in onze harten'

De verklaring is samen met de familie opgesteld door Namens de Familie, dat de familie bijstaat tijdens deze zware periode. In de verklaring is ook te lezen dat de familie graag de ruimte wil krijgen en hoopt dat hun privacy gerespecteerd kan worden.

'Zwart gat'

De familie laat weten dat de gebeurtenissen zorgen voor 'een zwart gat in onze harten'. "Tegelijkertijd hebben we als nabestaanden heel veel vragen over hoe dit donderdag heeft kunnen gebeuren. Vragen waarop antwoorden moeten komen."

Een vriendin van de familie kwam vrijdag naar het huis. Voor zichzelf zo zei ze, maar ook voor de katten, zo zie je in de video hieronder: