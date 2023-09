3 doden bij schietpartijen Rotterdam, onder wie 14-jarig meisje

Bij twee schietincidenten in Rotterdam zijn drie doden gevallen. Het gaat om een 39-jarige vrouw en een 43-jarige man (van wie de politie eerder per vergissing zei dat hij 46 was). Een 14-jarig meisje dat zwaargewond raakte, is later aan haar verwondingen overleden. De 32-jarige man uit Rotterdam die is aangehouden voor de schietpartijen, is een student aan de Erasmus Universiteit. Hij is een bekende van de politie. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

