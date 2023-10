In ziekenhuis na veelvuldig vapen, Tieme had ernstige longklachten

Na meerdere berichten uit het buitenland over mensen die in het ziekenhuis belandden door overmatig vapen, slaat nu de Brabander Tieme alarm. Hij wil - samen met zijn moeder Micha - duidelijk maken dat het geen ver-van-je-bed-verhalen zijn. Want in het ziekenhuis in Veldhoven waren de artsen duidelijk: vapen had Tieme ziek gemaakt.

"We moesten het vapen vergelijken met dat hij met zijn hoofd boven een bak chloor had gehangen, zo slecht waren zijn longen eraan toe", vertelt moeder Micha. "Ik dacht alleen maar: wie heeft dit bedacht? Wie verkoopt deze shit? Wat is dit? Mijn zoon was net 18, hij moest op vakantie, feesten en zwemmen met vrienden, leuke dingen doen. Hij hoort niet opeens zo ziek te zijn."

In de video hieronder vertelt Tieme hoe dat voelde: