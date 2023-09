Nabestaanden gifmoord niet blij met zwijgen rechter: 'Onrechtvaardig'

Maar tot een vonnis kwam het niet, want Yvon maakte maandag een einde aan haar leven. Toch was het de vraag of de rechter wel zou aangeven of Yvon bij leven veroordeeld of vrijgesproken zou zijn geweest. Maar: "Wat wij ook zouden zeggen, het zou alleen maar meer vragen oproepen", stelde de rechter vandaag. En daarmee zullen we dus nooit weten of Yvon schuldig was of niet.

Van Raak, die de afgelopen jaren de nabestaanden van Chris bijstond, vindt dat jammer. "Hoewel het voor de familie snel duidelijk was dat Yvon K. verantwoordelijk is voor het veel te vroeg overlijden van Chris, hadden zij natuurlijk gewild dat de rechter tot een veroordeling zou komen", zei Van Raak.

'Waarheid terugzien'

"Dan wil je tenminste de juridische waarheid terugzien in het strafvonnis. En die mogelijkheid is hen nu ontnomen."