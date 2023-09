OM gaat Marco Borsato vervolgen voor ontucht met minderjarige

In december 2021 werd aangifte gedaan tegen zanger Marco Borsato van een zedenfeit met een minderjarige. Onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft de zedenrecherche hierop een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. "Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoeksdossier zorgvuldig bestudeerd. Vandaag heeft de officier van justitie de betrokkenen medegedeeld dat het OM heeft besloten om de verdachte te dagvaarden en de zaak voor te leggen aan de rechter", schrijft het OM.

Borsato wordt ervan verdacht het slachtoffer onzedelijk te hebben betast. Dit wordt ten laste gelegd als ontucht met een minderjarige. Op dat feit staat maximaal zes jaar gevangenisstraf.

Advocaat Peter Plasman, die de aangeefster bijstaat, laat aan RTL Nieuws dat hij er al 'volledig van overtuigd was' dat deze vervolgingsbeslissing zou komen. "Dat baseren we op het materiaal dat beschikbaar is in het strafdossier."