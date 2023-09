Rechtbank doet geen uitspraak in zaak gifmoord: 'Zou alleen vragen oproepen'

Toch sprak de rechter zich vandaag wel uit over de zaak. Zo wenste de rechter de nabestaanden iedereen veel sterkte. "Het was maandag een triest bericht, met name toch ook voor de dochter van Yvon. En voor u als advocaat, het is ook voor u een afloop die u ook niet had gewild, en die de rechtbank ook zeker niet had gewild."

De rechter vertelde dat er deze week veel discussie in de media is ontstaan over of de rechter wel of niet iets zou zeggen over het vonnis. "Ik kan best vertellen dat de rechtbank hier ook over heeft nagedacht." Toch heeft de rechter dus besloten om niets te zeggen. We zullen dus nooit weten of Yvon vandaag zou zijn veroordeeld of niet.

'Uitermate onbevredigend'

Esther Vroegh, advocaat van Yvon, noemt dat 'uitermate onbevredigend'. "We hadden van harte gehoopt dat er vandaag duidelijkheid zou komen over de schuld of onschuld van cliënte", reageert ze op het besluit van de rechter. "We hebben de afgelopen drie jaar schouder aan schouder gestreden. Het is heel dramatisch dat iemand in het zicht van die finish zich van het leven heeft beroofd omdat ze het niet meer zag zitten."

De vraag blijft wie er nu het geld uit de erfenis van Grinswis krijgt. Vroegh daarover: "Ik heb geen idee, ik ben gelukkig iemand die geen verstand heeft van erfenissen. We krijgen er Yvon of Chris er in ieder geval niet mee terug. Het gaat over heel veel geld, maar het blijft een zaak met alleen maar verliezers."