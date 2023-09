Politie: verdachte van gifmoord Yvon K. overleed door zelfdoding

Woensdag stond de uitspraak gepland van het strafproces waarin een celstraf van negentien jaar tegen haar was geëist, maar omdat zij niet meer in leven is, gaat die niet door.

Afscheidsbrief

Het onderzoek naar het plotselinge overlijden van de vrouw begon gisterochtend, toen het lichaam van de verdachte werd gevonden in haar huis in Tilburg. Daar is ook een afscheidsbrief gevonden.