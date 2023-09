Heerlijk nazomerweer, dus geniet er nog even van, zegt de weerman

Toch blijft het niet de hele week droog. "Morgen krijgen de kustprovincies te maken met windkracht 6 en wat regen", zegt De Jong. Dat komt door storm Agnes, die over Engeland raast. De uitvloeiselen daarvan komen in het westen van ons land terecht.

Heel aardig weekend

De Jong: "De volgende storing komt donderdagavond, en in de nacht naar vrijdag. Dat kan vrijdagochtend ook nog wat buien geven."

Dat het aan de kust gaat regenen, is geen toeval. In onderstaande video zie je waarom het in de kustprovincies in de herfst altijd wat meer regent dan in de rest van het land: