Medicijnwaakhond: veel fabels op sociale media over anticonceptie

Die methodes hoort huisarts en CBG-lid Janneke Belo steeds vaker in haar praktijk. "Het is goed om je lichaam beter te leren kennen, maar gebruik deze methodes vooral niet als je niet zwanger wil worden", zegt ze. "De kans daarop is dan maar liefst 20 procent."

Beweringen over anticonceptiemiddelen

Over diverse anticonceptiemiddelen waarvan bewezen is dat ze effectief zijn, zoals de pil, de koperspiraal en de hormoonspiraal, gaan veel beweringen rond. "Die zijn niet altijd waar", zegt de medicijnautoriteit.