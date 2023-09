Hoe racisme tegen Brian Brobbey de KNVB-aanpak weer op scherp zet

Ook fans van FC Utrecht maakten zich vorig jaar schuldig aan racisme door het maken oerwoudgeluiden na een tegengoal. Opnieuw was Brian Brobbey het mikpunt. En ook in het amateurvoetbal is racisme aan de orde van de dag. Gemiddeld zijn er elk voetbalweekend zo'n tien geregistreerde meldingen van racisme of discriminatie op de amateurvelden. In totaal werden in het seizoen 2021/2022 330 meldingen gedaan, schreef RTL Nieuws eerder.

Om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan, kwam de KNVB in 2020 met een aanvalsplan: Ons voetbal is van iedereen. Het incident met Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in 2019, die toen racistische leuzen te verduren kreeg, was aanleiding voor het actieplan.

De beelden van die wedstrijd zie je in de video hieronder: