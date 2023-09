Laura verliest al haar ledematen na eten van tilapia in VS

Laura kocht de tropische zoetwatervis eind juli op een markt in de Amerikaanse stad San Jose. Ze bereidde de vis zoals ze dat wel vaker deed, en at het op. "Ze wist toen niet dat deze simpele daad haar leven voor altijd zou veranderen", schrijft haar goede vriendin en collega op de site van een inzamelingsactie voor haar.

De volgende dag merkte Laura namelijk gelijk dat er iets niet goed was met haar. Ze werd ernstig ziek en in het ziekenhuis werd vastgesteld dat ze de zeer agressieve bacteriële infectie Vibrio Vulnificus had opgelopen.

In coma

"Haar vingers waren zwart, haar voeten waren zwart, haar onderlip was zwart. Ze had een volledige sepsis en haar nieren faalden", vertelt vriendin Anna Messina aan de Amerikaanse zender News19. Laura werd in kunstmatige coma gebracht en afgelopen woensdag werden haar beide armen en benen dus geamputeerd om haar leven te redden.