Lijk gevonden in landingsgestel na vlucht vanaf Schiphol

De Koninklijke Marechaussee zegt in samenwerking met de Turkse autoriteiten te onderzoeken of de persoon mogelijk in Nederland aan boord is gekomen en op dit moment geen nadere informatie te hebben. Zowel de Turkse politie als luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines doet onderzoek.

Onderhoudsinspectie

Het lichaam bevond zich in een Airbus A330 die donderdag aan het begin van de avond opsteeg van Schiphol, meldde persbureau Demirören. Het toestel landde een kleine drie uur later in Turkije, waarna het lichaam werd ontdekt tijdens een onderhoudsinspectie.