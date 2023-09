Nu al bijna 2,30 per liter benzine, accijnsverhoging moet nog komen

De adviesprijs voor benzine in Nederland blijft stijgen en de 2,30 euro per liter Euro95 komt inmiddels in zicht. Ook op de internationale oliemarkt gaan de prijzen almaar verder omhoog en zijn de hoogste niveaus sinds begin november vorig jaar bereikt.

Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers staat de adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,288 euro. Dat was maandag nog 2,260 euro. In juni vorig jaar bereikte de adviesprijs nog een recordniveau van iets meer dan 2,50 euro. Vraag stijgt De adviesprijs voor een liter diesel bedraagt nu 2,088 euro. Dat was begin deze week nog 2,025 euro. De adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd, want pomphouders kunnen afwijken. Op andere locaties liggen de brandstofprijzen vaak lager. Lees ook: Tankstations langs snelweg mogen amper laadpalen plaatsen De olieprijzen worden vooral gestuwd door de productiebeperkingen van Saoedi-Arabië en Rusland, terwijl de wereldwijde vraag dit jaar naar een recordniveau kan stijgen. Olie steeds duurder In het vierde kwartaal dreigt daardoor een groot gat te ontstaan tussen vraag en aanbod. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) staat nu op bijna 91 dollar en een vat Brentolie is nu meer dan 94 dollar waard. Sinds juni zijn de olieprijzen met ongeveer 30 procent gestegen. Sommige analisten denken dat de prijs van Brent door kan stijgen tot 100 dollar per vat door de productiebeperkingen. Ook kan de vraag vanuit China, 's werelds grootste olie-importeur, sterker worden door de steunmaatregelen van de Chinese centrale bank voor de economie. Het vooruitzicht van een einde aan de renteverhogingen in de Verenigde Staten en Europa kan de olievraag eveneens stimuleren. Accijnsverhoging De pijn in de portemonnee van automobilisten kan volgend jaar nog groter worden. De benzine- en dieselprijzen gaan door een accijnsverhoging in januari waarschijnlijk nog verder omhoog. Lees ook: Automobilist 'makkelijk doelwit' voor kabinet dat geld nodig heeft