Politie wil politieke bemiddelaar om klimaatblokkades te stoppen

Oproepen van de gemeente aan de actievoerders om op andere plekken te demonstreren hebben niets opgeleverd. Extinction Rebellion benadrukt dat de blokkades op de A12 vreedzaam zijn en dat deze locatie voor hen de juiste plek is, omdat het stuk snelweg tussen het ministerie van Economische Zaken en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer ligt.

'Aan de politiek om in te grijpen'

Kooiman ziet ook dat de onrust in de samenleving toeneemt en ze hoort de bezorgdheid van Extinction Rebellion. "De politie krijgt dit verhaal nu de hele tijd mee, maar wij zijn natuurlijk alleen maar de uitvoerende instantie. Het is aan de politiek om in te grijpen en bijvoorbeeld een bemiddelaar aan te wijzen, zoals Remkes destijds bij de boerenprotesten." Johan Remkes bemiddelde vorig jaar tussen de boeren en het kabinet over de stikstofplannen.