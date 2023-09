Vingegaard wilde rit winnen voor ploeggenoot Nathan: 'Heel heftig'

Tijdens een persconferentie vulde Vingegaard nog geëmotioneerd aan: "Nathan is een hele rustige jongen, super, super professioneel", vertelde de renner over zijn vriend. "Hij is een geweldige kerel. Gelukkig kregen we het nieuws dat hij in een betere toestand verkeert. Ik hoop echt dat hij hiervan herstelt.”

'Heel heftig'

Ook ploeggenoot Wilco Kelderman was aangedaan door het bericht uit België. "Heel heftig, dan is wielrennen even niet zo belangrijk. Als de koers begint, dan is er toch weer stress en dan focus je daar op. We wilden vanochtend voor de etappezege gaan en dan is het aan de drie leiders om te kijken wie de beste op de dag is", aldus de Nederlander.