'Dit had hij nooit zo gewild': huisartsen worstelen met euthanasie bij dementie

Tien jaar geleden kreeg huisarts Jaap Schuurmans een vraag die hem altijd zou bijblijven. Het was – voor een dokter gezien – geen vreemd verzoek. 'Geen niemandsland', zoals hij het zelf omschrijft. Of hij euthanasie wilde uitvoeren bij een dame die hij al langer kende.

'Ik begon te wikken en te wegen'

De vrouw en haar man kwamen al jaren bij Schuurmans in de praktijk in Groesbeek, en steeds vaker ook, want zij had dementie. "Toen de diagnose net was gesteld, hadden we het over wat ze nog wilde in het leven, wat haar verwachtingen waren."

En plots kwam dus die euthanasievraag. "Ik begon te wikken en te wegen", vertelt hij. Want: is deze vrouw nog voldoende in staat om in te schatten wat haar te wachten stond? Maakte ze deze grote, moeilijke keuze volledig wilsbekwaam?

Eerder maakte RTL Nieuws deze video, dementie wordt waarschijnlijk doodsoorzaak nummer één: