Primeur voor UvA: eerste minor Oekraïense taal en cultuur in Nederland

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is kennis over het land hard nodig. Maar een vakkenpakket over de Oekraïense taal en cultuur ontbrak vooralsnog op Nederlandse universiteiten. Volgens Ellen Rutten, hoogleraar Slavische literatuur en cultuur aan de UvA, is dat onderwijs hard nodig. "Er zijn veel Ruslandkenners, maar stukken minder Oekraïne-kenners", vertelt ze aan RTL Nieuws.

Hard nodig

Rutten is één van de initiatiefnemers van de minor. Ze legt uit dat het erg belangrijk is dat dit onderwijs wordt gegeven. "Zo kunnen we meer kennis inzetten voor het verlenen van humanitaire hulp en voor diplomatieke samenwerking. Veel van onze studenten helpen Oekraïense vluchtelingen. De studenten spreken wel Russisch, maar merken dat de Oekraïeners dit liever niet willen of niet kunnen spreken. Kennis van de Oekraïense taal is dus hard nodig."

Geen voorkennis nodig

De studenten volgen vier verschillende vakken, waarin de Oekraïense taal centraal staat. Dat betekent dat ze niet alleen droge grammatica en spelling leren. "De studenten leren ook over de politieke geschiedenis van Oekraïne en de literatuur. En ze bestuderen mediateksten." Bovendien is de minor geschikt voor studenten zonder voorkennis van het Oekraïens of andere Slavische talen.

De vakken worden gegeven door de Oekraïense taalwetenschapper Oksana Kononchuk. Zij vluchtte vorig jaar vanuit Kyiv naar Amsterdam. Inmiddels is ze gastonderzoeker bij de opleiding Slavische talen en culturen.