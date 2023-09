Drugscriminelen steeds creatiever: douane vindt 'coke-etten' in vliegtuig

Drugs bij de bananen, mango's of kiwi's kennen we inmiddels wel, maar de douane deed deze zomer op Schiphol een hele nieuwe ontdekking: cocaïne in kroketten.

Het postpakket kwam eind juli via een vrachtvliegtuig Nederland binnen, maar de vondst is nu pas gemeld. De 'coke-etten', zoals de douane ze inmiddels noemt, werden gevonden in een postpakket afkomstig uit Suriname. Dat vertelt een woordvoerder van de douane aan RTL Nieuws. Het pakketje viel dusdanig op, dat de dienst de kroketten onderzocht op verdachte middelen. Lees ook: Recorddrugsvangst in Rotterdam met straatwaarde van 600 miljoen euro Al snel werd duidelijk dat de receptuur van de kroketten drastisch was aangepast. Het is niet bekend om hoeveel kroketten het gaat, ze zijn in beslag genomen en vernietigd.