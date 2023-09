Wat zit er in het geheime pakketje van Paulina? Na 100 jaar gaat het open

Alle kamers verkeren nog in de originele staat, waardoor het binnen nog altijd voelt alsof het 1923 is. Met een bijzondere collectie, waarvan een wit, simpel pakketje dus de meest spannende is.

In juni, 100 jaar na haar sterfdag, maakte het bestuur van het museum het pakketje al open. Ze wilden over de inhoud daarvan tot vanmiddag nog niets bekendmaken, behalve dat het van 'grote historische waarde' is. Van Slooten: "En dan gaan mensen zelf dingen verzinnen. De één denkt dat het juwelen zijn. Dat is mogelijk, want het pakket is één kilo. Of een geldprijs voor alle inwoners van het dorp. Die kans acht ik zelf klein, Paulina had al veel geld in haar testament een bestemming gegeven."

'Een schat begraven?'

"Misschien ligt er ergens een schat begraven, denken anderen. Zelf denk ik toch dat het gaat om briefcorrespondentie. Het woord juice kenden ze toen nog niet, maar misschien is het dat wel. Er wordt gedacht aan buitenechtelijke kinderen."

Maar of het nou wat brieven zijn of heel veel geld, volgens Van Slooten is het sowieso een heel bijzondere dag. "Vandaag is een dag ter ere van haar, een dag waarop we haar eigenzinnige karakter bewonderen. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit wat er in het pakketje zit."