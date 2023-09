OM biedt excuses aan voor fouten bij identificeren klimaatactivisten

Niet vastgeketend

In de excuusbrief die de zeven hebben gekregen, staat dat hun gegevens niet langer worden gekoppeld aan de demonstratie van 5 november.

Een 35-jarige man uit Beilen die ervan werd beschuldigd dat hij zich had vastgeketend aan een vliegtuig, wordt niet vervolgd. Na onderzoek zegt het OM dat hij wel aanwezig was bij de demonstratie, maar dat hij niet de persoon was die zich aan het toestel vastketende. De man was vrijwillig vertrokken toen de Marechaussee daartoe had opgeroepen.