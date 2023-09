Hond op Ameland sterft bijna door hitte: 'Duik in zeewater helpt niet'

Piet van Berkel, woordvoerder van de landelijke dierenambulance, laat aan RTL Nieuws weten dat dit soort incidenten overal in Nederland voorkomen. Hij adviseert mensen hun hond in de brandende zon vooral niet mee naar buiten te nemen. "Dat is echt ontzettend dom. Honden kunnen hier echt aan dood gaan."

Frisse duik ook niet goed

Veel mensen denken volgens Van Berkel dat een frisse duik in het zeewater juist goed is voor de hond. "Maar die hond is vervolgens nat, gaat op het strand liggen en het water op het lichaam warmt op. Hierna warmt het lichaam van de hond op, en ook het bloed. Dat is ontzettend gevaarlijk, dus wij waarschuwen met dit weer altijd: ga met je hond niet de zon in."

Ook de dierenambulance van Ameland noemt het 'compleet onverantwoord' om deze dagen met je hond naar het strand te gaan. "Het geluid had je niet willen horen, het is hartverscheurend."