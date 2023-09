18 jaar jong, maar longen al kapot door vapen: Nederlandse longartsen 'heel bezorgd'

Wij vroegen daarom Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, en kinderlongarts Noor Rikkers naar de filmpjes te kijken. Beiden zijn het erover eens: er is nog veel onduidelijk over vapen, maar dat het niet goed voor je is, is een feit.

"We zijn hier heel bezorgd over", zegt Rikkers. "De simpele waarheid is dat we nog onvoldoende weten wat vapen op de lange termijn met ons doet. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen en steeds meer studies die ervoor zorgen dat we ons heel veel zorgen maken."

'Nicotine in vape makkelijker in te ademen'

Rikkers vindt het, net als Van den Toorn, 'ongelooflijk belangrijk om de risico's van vapen onder de aandacht te brengen'. Daarom vertelt ze graag wat sommige artsen al wel weten: "In vapes zitten nicotinezouten, die maken dat je de nicotine in zo'n vape makkelijker kan inademen, het is minder scherp in je keel. Samen met de smaakstoffen die eraan toegevoegd zijn, kun je de hele dag door vapen. Hierdoor heb je de hele dag door nicotine in je lichaam, wat schade veroorzaakt."