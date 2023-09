Amsterdams dispuut geschorst door 'mensonterende opdrachten'

De vereniging is naar eigen zeggen enorm geschrokken van de brief. "De brief en de opdrachten gaan in tegen alles waar wij als vereniging voor staan."

Praten over hun ervaringen

Het desbetreffende dispuut is voor onbepaalde tijd geschorst en per direct uitgesloten van de kennismakingstijd van de vereniging. Ook heeft L.A.N.X. alle deelnemers aan de ontgroeningsreis in contact gebracht met een vertrouwenspersoon 'om te praten over hun ervaringen'.