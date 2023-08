Prinses Ariane aangekomen in Italië voor begin nieuw schooljaar

Prinses Ariane is aangekomen in Italië, waar zij na de zomer naar school gaat. Het Koninklijk Huis deelt op sociale media een foto van de prinses, die haar middelbareschooltijd vervolgt aan het United World College Adriatic, in de buurt van Triëst.

'Aangekomen in Italië!', staat bij de foto van de 16-jarige prinses. Uit het bijschrift van de foto wordt duidelijk dat haar vader, koning Willem-Alexander, de foto heeft gemaakt. Afgelopen schooljaar rondde de jongste dochter van Willem-Alexander en koningin Máxima de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag af en nu gaat ze op voor haar Internationaal Baccalaureaat in Italië. Zes vakken volgen Dat betekent dat Ariane twee jaar lang zes vakken volgt die zij heeft gekozen uit zes disciplines, waaronder talen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en artistieke vakken. Tijdens een interview op Koningsdag liet Ariane al weten dat ze niet naar Wales zou gaan, waar prinses Alexia op dat moment op school zat: Tijdens de optocht stelde verslaggever Sander Paulus vragen aan het koningshuis. Zo vroeg hij naar de toekomst plannen van prinses Ariane. Alexia (18) behaalde deze zomer haar Internationaal Baccalaureaat aan het United World College of the Atlantic in Wales. In mei rondde ze haar examens af na een studietijd van zo'n twee jaar. Alexia zat in de klas met Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. De prinses heeft nu een tussenjaar.