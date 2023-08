RIVM waarschuwt voor stijging coronabesmettingen: 'Uit voorzorg'

In het ziekenhuis zijn tot nu toe nog maar weinig mensen met corona opgenomen. In de afgelopen week werden in totaal 50 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, vergeleken met 42 mensen in de week ervoor. Op basis van de infectieradar, een groep vrijwilligers uit de bevolking die wekelijks doorgeeft dat ze klachten hebben, is te zien dat mensen meer coronagerelateerde klachten hebben.

Door het ontbreken van teststraten zijn de cijfers van het RIVM minder gedetailleerd dan voorheen. Wel kan het instituut zeggen dat het aantal besmettingen het snelst toeneemt onder jongeren. "Dat heeft mogelijk met vakantie te maken, maar dat weten we niet zeker", zegt Van den Hof. Ook zegt ze dat jongeren 'überhaupt meer contacten hebben'.

'Niet zorgelijk'

Het RIVM benadrukt dat de stijging 'niet zorgelijk is', maar wil mensen wel uit voorzorg ervan bewust maken dat het aantal besmettingen zal toenemen in het najaar en winter. Mensen die een grotere kans hebben om ziek te worden, wordt dan ook geadviseerd om een coronavaccinatie te halen. In oktober is het voor mensen met een medisch verleden mogelijk om een herhaalprik te halen.

Daarnaast wijst Van den Hof op een ander punt: de algemene hygiëneadviezen. "Zo kun je voorkomen dat je andere mensen besmet." Dan kun je denken aan adviezen als 'als je ziek bent, blijf je thuis', hoest en nies in je elleboog, was je handen en probeer te ventileren.