Gevonden lichaam is van 23-jarige vermiste festivalganger Decibel

Het lichaam dat vanochtend is gevonden in een kanaal in het Brabantse dorp Biest-Houtakker is van de 23-jarige vermiste bezoeker van het festival Decibel Outdoor. De doodsoorzaak wordt volgens de politie nog onderzocht.

De man werd afgelopen nacht als vermist opgegeven. Festivalgangers sloegen rond 01.45 uur alarm omdat ze geen contact meer met hem konden krijgen. Toen de twintiger vanochtend nog steeds niet terecht was, verstuurde de politie een Burgernetmelding met daarbij de mededeling dat het om een urgente vermissing ging. Volgens de politie maakte de bosrijke omgeving het zoeken 'ontzettend lastig'. Bij de zoektocht werd onder meer een helikopter ingezet. Meerdere politie-eenheden zochten mee, evenals de beveiliging van het Decibel-festival. Uiteindelijk werd van middag het lichaam van de 23-jarige man gevonden in een kanaal aan de Biestsestraat. Eerder dit weekend overleed op Decibel een 19-jarige festivalganger. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Lees ook: Lichaam gevonden van 19-jarige man in tent op festival Decibel in Hilvarenbeek