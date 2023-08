Ongeluk Alphen aan den Rijn: vijf gewonden, onder wie drie kinderen

Rond 06.30 uur botsten volgens de politie een bestelbus en een personenauto met elkaar. Het is niet bekend hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Ook is niet bekend of alle zes personen in de auto's zaten, of op een andere manier bij het verkeer betrokken waren. De N207 in de richting van Ter Aar is vanwege het onderzoek afgesloten voor verkeer. Er is niemand aangehouden, aldus de politie.