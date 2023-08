1800 burgers doen oproep voor A12 blokkade Extinction Rebellion

"Vandaag doen 1841 bezorgde burgers een oproep: kom naar de A12-blokkade van Extinction Rebellion!", staat in een paginagrote advertentie in de Volkskrant. In de oproep verwijzen de burgers naar de veroordeling door de rechtbank in Den Haag van zeven klimaatactivisten vanwege opruiing begin deze maand.