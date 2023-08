Francis en Ellen niet tevreden met tepeltatoeage na borstkanker - en ze zijn niet de enigen

Ook Ellen (61) uit Twello was niet tevreden met haar tepeltatoeage. Ze liet de eerste zetten in 2011 en de tweede in 2016. "Maar de medische tatoeage vervaagde keer op keer na drie tot vier jaar." Ze werd net als Francis na haar borstreconstructie doorverwezen naar een verpleegkundige, die in de ogen van Ellen 'haar best deed de tatoeage zo goed mogelijk te zetten, maar weinig ervaring had'.

Kers op de taart

Ze had graag gezien dat ze beter was geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden die er zijn om een tepeltatoeage te laten zetten, zoals het maken van een 3D-tepelhof. Dat is een tatoeage die zo gezet is dat het een 3D-effect heeft. "Een tepel heeft zo'n impact op je gevoel van eigenwaarde. Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar iedere dag zie je ze in de spiegel. Het is echt de kers op de taart, die tepels."