Ook PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken vertrekt uit Tweede Kamer

Kuiken was een voorstander van de samenwerking met GroenLinks die onder Ploumen intensiever werd. Maar de manier waarop dat in de toekomst moet gebeuren is een kwestie die ook in beide partijen moet worden besproken, vond ze destijds.

Lange lijst vertrekkers

Met haar vertrek sluit Kuiken zich aan bij een inmiddels lange lijst van politici die de Kamer of politiek verlaten. Onder meer Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Farid Azarkan, Sylvana Simons en Mona Keijzer gingen haar voor.