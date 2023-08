Veel schade en pech op de weg: recordaantal auto's weggesleept

Het groeiende aantal verplaatsingen van auto's met pech wijdt Wildenberg aan 'meer verkeer' en het groeiende aantal oude auto's op de weg. "De leeftijd van het wagenpark is gegroeid", zegt hij.

Achterstallig onderhoud

Ook het bergingsbedrijf Roos Berging, vooral werkzaam in de regio Rotterdam, komt om in het werk. Berger Dion Vlasblom valt het op dat steeds minder mensen geld willen uitgeven aan onderhoud, wat leidt tot veel pechgevallen. Bij pech gaat het om mechanisch falen van je auto, zoals het hebben van een accu die het niet meer doet. "We zien regelmatig auto's die door achterstallig onderhoud aan de kant komen te staan. Ook zien we steeds vaker mensen die vanwege de kosten het tanken uitstellen en uiteindelijk vast komen te staan."

In tegenstelling tot pech gaat het bij schade juist om een invloed van buitenaf, zoals een ongeval.

De woordvoerder van Bovag bevestigt dat mensen tijdens corona minder geld hebben uitgegeven aan onderhoud. "Nu zien we daarom dat de kosten voor onderhoud stijgen."

Moderne auto's

Ondanks de drukte van nu krijgen bergingsbedrijven het naar verwachting in de toekomst rustiger. Volgens Oosterhoff komt dit door de toename van moderne auto's. De geavanceerde systemen van deze auto's, de Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), hebben als doel om aanrijdingen in het verkeer te voorkomen. Hierdoor zal het aantal ongevallen afnemen. Bovag voorspelt dan ook dat het aantal schades gaat dalen, maar het gemiddelde schadebedrag toeneemt. "De schade die er is, is complexer en dus ook kostbaarder om te herstellen."