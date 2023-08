Brabants meisje (12) dat sinds gisteren was vermist, in goede gezondheid gevonden

De politie heeft het 12-jarige meisje uit Drunen, dat sinds gistermiddag vermist was, weer gevonden. De politie laat weten dat ze in goede gezondheid is aangetroffen in Arnhem.

Het meisje verdween gisteren toen ze even alleen thuis was omdat haar ouders aan het werk waren. De politie startte een grote zoekactie naar het meisje. "Het is een minderjarig meisje dat al best lang weg is. Ze is niet eerder vermist geweest, daarom zien wij dit echt als een urgente vermissing", vertelde de woordvoerder eerder vandaag.

Nog niet? Download ‘m hier voor Android en iOS. De tante van het meisje liet eerder aan het Brabants Dagblad weten dat het meisje mogelijk iemand online ontmoet had en daar naartoe was gegaan. Het is onduidelijk bij wie het meisje uiteindelijk is gevonden.