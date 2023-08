'Van Hooijdonk gaat Ajax-trainer Steijn excuses aanbieden'

Van Hooijdonk heeft hierna besloten om excuses aan te bieden.

Betrokkenheid duistere dealtjes

Aan tafel in de voetbaltalkshow Studio Voetbal betichtte Van Hooijdonk zondagavond Steijn van 'betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers'. Volgens Van Hooijdonk was dat drie jaar geleden gebeurd, toen Steijn trainer was van NAC Breda.

Steijn nam als gevolg van die uitspraken een advocaat in de hand, die eiste dat Van Hooijdonk op de website van de NOS zijn uitspraken over Steijn rectificeerde, vanwege smaad. Ook moest Van Hooijdonk door het stof als hij voor het eerst weer bij Studio Voetbal zou aanschuiven. Als Van Hooijdonk dat niet doet, dan zou een kort geding dreigen.