Ajax-trainer Steijn spant kort geding aan tegen Van Hooijdonk

Ook moest Van Hooijdonk door het stof als hij voor het eerst weer bij Studio Voetbal zou aanschuiven. Als Van Hooijdonk dat niet doet, dan zou een kort geding dreigen.

Ultimatum vervroegd

AT5 meldde gisteren dat Steijn zijn ultimatum had vervroegd naar vandaag 12.00 uur. Ook Van Hooijdonk had aan De Volkskrant laten weten dat zijn advocaat voor 12.00 uur vandaag zou reageren op de eis van Steijn.

Een reactie is alleen tot op heden uitgebleven. De Telegraaf meldt dat Steijn daarom nu een kort geding aanspant. "De zijde van Van Hooijdonk heeft om uitstel gevraagd, maar dat verlenen wij niet. We gaan door op de ingeslagen weg, dus een kort geding aanvragen", zegt Kabalt tegen de krant.

RTL Nieuws heeft Van Hooijdonk om een reactie gevraagd, maar hij heeft daar nog niet op gereageerd.

'Onvoldoende onderbouwd'

De NOS betreurt dat er meningen onvoldoende zijn onderbouwd tijdens de bewuste uitzendingen van Studio Voetbal. "Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven", stelt Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport. "Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie." Het is onduidelijk of de NOS actie tegen Van Hooijdonk gaat ondernemen.

Van Hooijdonk zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van NAC en is daar verantwoordelijk voor technische zaken. Bij de club uit Breda wil vooralsnog niemand inhoudelijk ingaan op de aantijgingen van de clubicoon en commissaris.

Het was algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hadden.