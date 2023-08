Kittens deze zomer extreem vaak gedumpt: 'Moet nú iets gebeuren'

Gerrit de Boom van de dierenambulance in Vianen noemt dat 'een heel slechte ontwikkeling'. "Onze angst wordt bewaarheid. Mensen nemen een kitten, want denken 'een pretnestje is leuk', maar vergeten dat tegelijkertijd nog eens duizenden kittens worden geboren. Nu willen ze op vakantie, maar zitten de pensions vol of vinden ze die te duur. Dus denken ze: dan maar op straat."

In het dierenasiel in Gorinchem is het deze zomer zelfs zo druk dat de vergaderruimte wordt gebruikt voor de opvang van kittens. Volgens beheerder Cora Rikkelman zijn er dit jaar al zo'n veertig kittens meer binnengekomen in vergelijking met vorig jaar. "Vorig jaar zag ik het probleem al aankomen, maar dit jaar is het absoluut erger geworden. Ook mankeren de kittens bijna allemaal iets. Ze hebben snotneuzen, ontstoken ogen, diarree, noem het maar op."

Volgens Rikkelman worden, gekeken naar alle dieren, kittens het vaakst gedumpt deze zomer. Op nummer twee komen konijnen. Ook zij noemt de coronatijd als oorzaak, 'toen iedereen genegenheid wilde van een huisdier'.

Landelijke database

Stichting Dierenlot, die in totaal zo'n 300 dierenopvangcentra en dierenambulances ondersteunt, herkent het probleem. "We horen continu noodkreten", zegt woordvoerder Daniella van Gennep. "We zien dat kittens massaal worden gedumpt, maar ook konijnen, knaagdieren en schildpadden."

De stichting pleit daarom voor de komst van een landelijke database voor dieren, zodat er een goed inzicht komt in de oorzaken. "Nu worden er steeds verschillende redenen gegeven voor de overvolle asiels", zegt ze. "Bijvoorbeeld dat het komt omdat er meer huisdieren worden gedumpt door corona of door gedragsproblemen bij dieren óf door de pensions die vol zitten vanwege de vakantietijd. Maar harde data hebben we niet."