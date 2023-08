Militair die verdacht wordt van doodrijden man en gijzelen vrouw langer vast

De man werd op 2 augustus opgepakt in een woning in Helvoirt. Dat gebeurde nadat die ochtend een vrouw, die werd aangetroffen op straat, vertelde dat ze door de militair gegijzeld en mishandeld was. Vermoedelijk kenden de twee elkaar. In de woning is ook een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden.

Op 8 augustus werd de man voorgeleid bij de rechter-commissaris, die toen besloot hem onder bepaalde voorwaarden vrij te laten. Een aantal dagen later werd hij opgepakt op verdenking van het doodrijden van een 83-jarige fietser in de buurt van Weert.