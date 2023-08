Ggz-verpleegkundige geschorst na seks met cliënte

Ernstig grensoverschrijdend gedrag, oordeelt het tuchtcollege in Amsterdam. De verpleegkundige krijgt een schorsing van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk. In die periode mag hij niet in de zorg werken. Ook moet hij zich laten behandelen bij een psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg.

Ontkende eerst

Het tuchtcollege heeft niet bekendgemaakt bij welke instelling de man, geboren in 1989, werkte. Hij ging in september 2021 aan de slag bij de ggz-kliniek. In december van dat jaar werd de toen 24-jarige vrouw opgenomen op zijn afdeling. In januari meldde ze wat er was gebeurd.