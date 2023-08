Automobilist overleeft ongeluk waarbij auto in tweeën breekt

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur. Door onbekende oorzaak reed de automobilist, een 37-jarige man, met zijn Volvo XC90 met hoge snelheid tegen een boom aan. De knal was zo hard dat de auto in tweeën brak. Bij aankomst dachten de hulpverleners in eerste instantie dat het om twee voertuigen ging. Het voorste deel van de auto lag in de berm van de A12, het achterste deel lag twintig meter verderop.

Na het ongeluk werd een blaasproef afgenomen. De man blies 'G-F'. "Dat geeft een indicatie voor alcoholgebruik", zegt een politiewoordvoerder. In het ziekenhuis werd vervolgens ook bloed afgenomen van de man. "De bloedproef moet vaststellen of hij daadwerkelijk onder invloed was."

De man is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Wel mag hij voorlopig niet rijden: naast dat hij een rijverbod heeft gekregen van 24 uur is ook zijn rijbewijs ingevorderd. De wrakstukken van de auto zijn inmiddels van de weg gehaald door een bergingsdienst.